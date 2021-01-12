40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor

12.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:14

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 40 yıl önce keşfedilen 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi çıkartan Hasan Nural, gübrenin torbasını 350 liradan satıyor. Bölgede bu işi yapan tek kişi olan Nural, 7 kişiye de istihdam sağlıyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran vadisi, son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda keşfedilen yarasa gübresi çıkartarak geçimlerini sağlamaya başladı. Bağ ve bahçelerde kullanılan ve çok verimli olduğu bilinen gübre 300 metre derinlikten zor şartlar altında gündüzüne çıkartılıyor.

40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor

TORBASI 350 TL'DEN SATILIYOR

Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak amacıyla gübre olarak kullandığı yarasa gübresi 7 kişi tarafından Mağara ve obruklardan zor şartlar altında toplanıp gün yüzüne çıkarılması vatandaşlarda şaşkınlık yaratıyor. Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden gübre toplayıcısı Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz" dedi.

40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor

BÖLGEDE BU İŞİ YAPAN TEK KİŞİ

Bu güne kadar böyle bir işin yapılmadığını söyleyen Hasan, "Bölgemizde bu tür mağaralar çok var. Keşif edilerek turizme kazandırılması gerekiyor, böyle bir gübrenin işe yaradığını bilmiyorduk mağaralarda zor şartlarda çalışıyoruz. Bölgede benim yaptığım işi kimse yapmıyor, hem yorucu hem de uğraş isteyen bir iştir, ben gübreleri toplamak için 7 kişiyle birlikte mağaralarda çalışarak gübreleri gün yüzüne çıkarıp 50 kiloluk bir torbayı 350 TL'den çiftçilere satıyorum, yarasa gübresi çok faydalı bir gübre. Kuruduktan sonra tarlada kullanılması tarladaki verimi artırıyor, bizde bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.

40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

Haber Yorumları (2)
ADAM: Bu yarasalarda corona yok demekki olsaydı çoktan bulaşırdı o zaman kimin yarasasının bu corona
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAVER: YARASA VE KORONA ?????
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Samet Aybaba İsmail Kartal Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:42:15. #1.14#
title