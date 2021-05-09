Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon Zverev
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Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon Zverev

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon Zverev
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Matteo Berrettini'yi 2-1 mağlup eden Alexander Zverev şampiyon oldu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Matteo Berrettini'yi 2-1 mağlup eden Alexander Zverev şampiyon oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının 6. basamağında bulunan Alman Zverev ile klasmanın 10. basamağındaki İtalyan Berretini karşılaştı.

Zverev, 2 saat 40 dakika süren müsabakada 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle güçlü rakibi Berrettini'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Madrid Açık toprak kortta 2018'den sonra 2. zaferini kazanan Alman tenisçi, kariyerindeki 4. Masters şampiyonluk kupasını elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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