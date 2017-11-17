Maden İhracatçılarının 2023 Hedefi 15 Milyar Dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Doğal taş ürünleri ihracatının 10 aylık dönemde yüzde 13 artışla 1 milyar 697 milyon dolar olduğunu belirterek, "Sektörün 2023 yılında ihracat hedefi 15 milyar dolar" dedi.



Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya ile birlikte Ege İhracatçılar Birliği binasında düzenledikleri basın toplantısında, bundan sonra sektörlerin gelişmesi için tüm derneklerle bir araya gelip yol haritası belirleyeceklerini söyledi.



Maden ihracatının yükselişte olduğunu belirten Dinçer, "2017 yılının 10 aylık döneminde Türkiye maden ihracatında 3 milyar 894 milyon dolar rakamına ulaştı. Geçen seneye göre değerde yüzde 27'lik miktarda ise yüzde 21'lik bir artış oldu. Doğal taş ürünleri ihracatı ise 10 ayda yüzde 13 artışla 1 milyar 697 milyon dolar oldu. Miktar bazındaki artış ise yüzde 21 olarak gerçekleşti." dedi.



İhracat rakamlarının artmasında İzmir'de yapılan MARBLE - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın rolünün olduğuna işaret eden Dinçer, bu fuara bin 100 firmanın katıldığını, kendilerinin de canı gönülden fuara destek verdiklerini ifade etti.



Dinçer, sektörün 2023 yılında 15 milyar dolar ihracat hedeflediğini bildirdi. Aydın Dinçer, sektörün sorunlarının 24-26 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Madencilik Çalıştayında masaya yatırılacağını ifade etti.



Mevlüt Kaya da madencilik sektörünün güçbirliği yaparak sorunlarına çare aradığını belirterek, "Birlik üyelerimizin yüzde 96'sı ihracatçı. Beraber hareket etmemiz gerekiyor. Sahada birbirimize gereken katkıyı koyamazsak ihracat yapma şansımız olmaz. Mal olmazsa neyi satacağız. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığından pozitif ayrımcılık görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.