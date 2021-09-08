Madalyalı atletten Gürkan'a ziyaret
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Madalyalı atletten Gürkan'a ziyaret

Madalyalı atletten Gürkan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan milli sporcu Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

Dünya U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan milli sporcu Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

Başkan Davut Gürkan, altın madalyalı sporcu Berke Akçam ve Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş'ı ağırladı. Gürkan, milli sporcuya hediye takdim etti. Davut Gürkan, Berke Akçam'a spor hayatında daha nice başarılar dileyerek, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde spora ve sporcuya verilen desteklerle yeni nesil için önemli adımlar atıldığını belirtti. Gürkan, Bursa'da da merkezi hükümet ve belediyelerce şehre kazandırılan spor tesisleri ve sosyal alanların gençlerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanabilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gürkan, her alanda olduğu gibi gelecek nesillere yapılan yatırımlar konusunda da AK Parti hükümetleri döneminde adeta çağ atlandığını belirtti. - BURSA

Madalyalı atletten Gürkan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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