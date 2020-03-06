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Maçın Hikayesi: Skoda Xanthi - PAOK FC

Yunanistan Süper Ligi 26. haftasında PAOK FC, Xanthi deplasmanına gitti. Tüm gollerin maçın ilk yarısında atıldığı maçta PAOK, Skoda Xanthi ile 1-1 berabere kaldı. Skoda Xanthi Arena'da oynanan maçın öncesi ve saha içi görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

Süper Ligi 26. haftasında PAOK FC, Xanthi deplasmanına gitti. Tüm gollerin maçın ilk yarısında atıldığı maçta PAOK, Xanthi ile 1-1 berabere kaldı. Skoda Xanthi Arena'da oynanan maçın öncesi ve saha içi görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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