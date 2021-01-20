Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda da kazanma alışkanlığı edinmeleri halinde sahalarında aldıkları farklı galibiyetlerin daha da anlamlı olacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda da kazanma alışkanlığına döndüğümüz anda buradaki farklı galibiyetlerin ve farklı sonuçların daha da fazla anlamı olacaktır." dedi.

İyi bir futbol sergilediklerini aktaran Fatih Terim, "Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç oldu. Çok fazla teknik analiz yapmak istemiyorum. Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır. Denizlispor birçok problemle uğraşıyor. Oynamaya da çalışıyorlar. Böyle sonuçlar herkes için olabilir." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar, kart cezaları ve koronavirüs vakaları nedeniyle tam takım halinde çalışamadıklarını aktaran Terim, "İnşallah tam takım bir arada olabiliriz. Feghouli, sakatlığından dolayı 4 maç olmaması nedeniyle fizik açısından ideal değil. Babel, 52 gün sonra yeni yeni oynuyor. Bazı oyuncularımızın durumları eşit seviyeye gelirse daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Muslera'nın dönüşünü sevinçle karşılıyorum. Kendisi bizim için önemli. Kalede olması, takımla olması çok hoş bir şey. O bize güç veriyor. Bütün takımı tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi. Zaten 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Hiç kimse için kolay değil. Kaybedilen puanların değerini de biliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Fatih Terim, yaklaşık 7 ay sonra sahalara dönen Fernando Muslera ile ilgili şunları kaydetti:

"Muslera, kolay bir süreç geçirmedi. Ayağı kırıldıktan sonra bir de annesini kaybetti. Bu kolay değildi ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası da onun bir ailesi. En büyük özelliğimiz, ihtiyacı olan kim olursa olsun onları sevgiyle tedavi etmek. Gerek bizler gerek arkadaşları gerekse kaleci departmanı, ona bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Takım da böyle olunuyor. Muslera bizim için sadece bir kaleci değil, daha fazla anlam ifade eden bir oyuncu. Yaklaşık 10 yıl önce gelişini biz istedik. Bu 10 senede Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah daha uzun yıllar burada oynayacaktır."

"Arda'nın Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır"

Arda'nın maç öncesi kaptanlık pazubendini Muslera'ya vermesini değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Arda böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor. Benim haberim yoktu. Soyunma odasında böyle bir jest yapmış. Bana söylediklerinde çok mutlu oldum. Arda'ya da yakışan budur. O, büyüdükçe küçülmeyi bilen bir oyuncumuz. İçeride veya dışarıda Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Kendi ocağından yetişmiş, Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcu. Muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır. O kadar ona inanıyor ve güveniyorum."

"Bağış kampanyası mı, kim başlattı. Haberim yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıkladığı bağış kampanyasından haberinin olmadığını söyledi.

Terim, Cengiz'in maçtan önce açıkladığı kampanyayla ilgili bir soru üzerine şaşırarak, "Bağış kampanyası mı, kim başlattı?" diye sordu. "Başkan Mustafa Cengiz başlattı." denmesi üzerine Terim, "Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum." diye konuştu.

"Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü"

Fatih Terim, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavi gören Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ailesini bu süreçte gördüğünü belirtti.

Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı ve Galatasaray için önemine değinen Terim, şöyle devam etti:

"Omar, ailesi ve çocuklarını sevindirmek için bir eylemde bulundu ve bir kaza geçirdi. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Nasıl Muslera'nın yanındaysak hepimiz Omar'ın da yanına koştuk. Çok zor bir süreci insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilir. Bir saniye bizden birinin olmadığı bir anı olmadı. Hepimiz sırayla veya hep birlikte orada olduk. Doktorlarımıza ve hastanemize çok teşekkür ederiz. Onlar da seferber oldular. Her türlü kontrolü veya yapabileceklerini fazlasıyla yaptılar. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. Omar, Muslera gibi ailemizin bir parçası. Bugün de hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Biz antrenmandayken aniden kardeşiyle birlikte içeri girdi. Bütün takım birden bire spontane bir şekilde alkış reaksiyonu gösterdi. Hepimiz çok içtendik. Kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi ama söyleyemedi. Antrenman devam ederken biraz konuştuk. Gayet iyi. Yüzü gayet iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı ve inançlı bir oyuncumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdik. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, o zaman da Allah ailesine bağışladı diyerek şükretmek lazım."

"Transfer olmazsa dünyanın sonu değil"

Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin kapanmasına 10 gün kaldığını ve kadroyu güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fatih Terim, "Daha 10 günümüz var. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Olması için liste de verdik, isimleri de saydık. Olmadığı zaman da oturup ağlayacak halimiz yok. 'Kalan sağlar bizimdir.' deyip şimdiye kadar nasıl oynadıysak, 'Transfer olmadı vay.' diyecek bir adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olursa çok iyi olur olmazsa dünyanın sonu değil." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay