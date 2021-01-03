Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz"

03.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:36
Sergen Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Hes Kablo Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Hes Kablo Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir oyundu. Rakibin kapalı olmasını bekliyorduk. Oyunu açmak için varyasyonları denedik. Maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Oyunun son bölümünde istekliydik, arzuluyduk. İyi savunduk, rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil, çünkü Kayserispor'un da pozisyonuyla ilgili puana ihtiyacı var. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Az pozisyon veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. 4 maçta gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"862 GÜNDÜR LİDER OLAMAMIŞIZ"

Liderlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum, uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için. Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımımız güçlendirmek istiyoruz. 1-2 oyuncuyla takımı güçlendirmek istiyorum. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kasım Futbolcu Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 22:42:18. #1.15#
title