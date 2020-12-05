Mehmet Ali Beşel: "İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz"
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Mehmet Ali Beşel: "İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz"

05.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:58

- Mehmet Ali Beşel: "İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz" Menemespor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel, 1-1'lik Bandırmaspor maçı sonrası, "İnşallah bundan sonraki maçları alıp üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz" dedi.

- Mehmet Ali Beşel: "İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz"

İZMİR - Menemespor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel, 1-1'lik Bandırmaspor maçı sonrası, "İnşallah bundan sonraki maçları alıp üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz" dedi.

TFF 1. Lig'de Menemenspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel, maçın genelinde üstün olan taraf olduklarını belirtti. Geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Beşel, "Dirençli bir takım olduğumuzu zaten biliyorduk. Her hafta bunu kanıtlıyoruz. Bundan sonraki maçlara konsantre olduk. İnşallah bundan sonraki maçları alıp üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Beşel: 'İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz'
Mehmet Ali Beşel: 'İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz'
Mehmet Ali Beşel: 'İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz'
Mehmet Ali Beşel: 'İnşallah bundan sonraki maçları kazanarak tırmanışa geçeriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Korkmaz

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