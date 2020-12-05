Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ortaya konulan mücadele, her geçen gün tempomuzun artması, birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından takımdan memnunum." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün ligin en kaliteli takımlarından birisine karşı oynadıklarını söyledi.

Maç öncesinde zor bir mücadelenin kendilerini beklediğini konuştuklarını anımsatan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Takım halinde mücadele edersek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı biliyorduk. Geri düşmemize rağmen oyundan kopmadık ve daha sonra golü bulduk. Takım olarak kazanmak için son ana kadar mücadele ettik ve pozisyon aradık. Zaman zaman pozisyon da bulduk ama gole çeviremedik. Aynı şekilde Başakşehir'in de pozisyonları vardı. Ortaya konulan mücadele, her geçen gün tempomuzun artması, birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından takımdan memnunum."

Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Malatya'ya döneriz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın oyun anlayışından memnun olup olmadığı yönündeki bir soruya "Beni esas sevindiren şey her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Birkaç hafta sonra daha iyi bir görüntü veriyoruz. Oyun anlayışını soruyorsanız, bizim şimdi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu strateji oyunu. Bazen kazanmak için gerekiyorsa topu rakibe de vermek gerekebiliyor. Biz puanlar için mücadele ediyoruz, şu an oyun ikinci planda." şeklinde yanıt verdi.

Okan Buruk: "Malatyasporlu oyuncular çok güzel mücadele ettiler"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise 3 gün önce oynadıkları yüksek tempolu maçın bugün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bugün oyuna daha iyi başlamaları gerektiğini dile getiren Buruk, "İlk yarının sonunda golü bulduk ve öne geçtik ama ikinci yarının başında şanssız şekilde kalemizde golü gördük. Devam eden dakikalarda pozisyona girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız nedeniyle bugün sahadan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın zorlu geçtiğini aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Aslında bugün kazanmak moral açısından da bizim adımıza önemliydi. Bunu başaramadık. Ligdeki durumumuz istediğimiz gibi değil ama bunu düzeltmek için gücümüz var. İnşallah bundan sonraki haftalarda diğer takımlarla aynı şartlarda olacağız. Tabii 3 gün sonra Paris maçımız var. Ondan sonra sadece lige dönüyoruz. Bugüne baktığımızda da özellikle ikinci yarıda Mahmut'un kafa vurduktan sonra kalecinin direkt olarak gelip Mahmut'un üstüne düştüğü pozisyonun nasıl penaltı olmadığını da merak ediyorum. Hakem neden VAR'a çağrılmadı, hakem neden penaltıyı vermedi ya da bu penaltı değil de biz mi bilmiyoruz. Direkt bir kaleci futbolcunun üzerine gelip düşebilir mi top oyundayken. İnşallah bunların da cevaplarını verirler. Gerçi bu zamana kadar bir cevap alamadık, görmedik. Biz 3 haftadır VAR kararlarıyla ligde zorluklar yaşıyoruz. Bunlar tabii ki bizim bugün aldığımız beraberliğe bahane değil. Malatyasporlu oyuncular çok güzel mücadele ettiler, tebrik ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı