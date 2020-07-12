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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından
12.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:46

TFF 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çıkırıkçı, son dakikada buldukları golle 3 puan aldıklarını belirterek, "Takımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Osmanlıspor için ise üzgünüz. İnşallah toparlarlar. Biz kendi yolumuza bakacağız. Gelecek sezon daha iyi bir kadroyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş ise bu mağlubiyetle kümede kalma şanslarını zora soktuklarını aktardı.

Çok önemli bir müsabakadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Güneş, "Kümede kalma maçını kaybettik. İlk yarı etkisizdik. Fazla pozisyonumuz yoktu. Daha sonra net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Gol yedik. Kalemizde golü gördükten sonra pozisyon da bulduk. Gol yiyince çıkaramıyoruz. Şansımızı çok zora soktuk. Mucizeye bıraktık. Boluspor'un kaybetmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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