07.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:46

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında duran top dışında rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.

İkinci yarıya değişikliklerle başladıklarını anımsatan Özer, "Sakat ve hasta oyuncularımız var. Maç içinde de 3-4 oyuncumuz çıkmak istedi. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Genç oyuncularımız var. Seslerini çıkartamıyorlar. Maçta sadece oyun oynamak istiyorlar. Kaç haftadır bizi eziyorlar. " diye konuştu.

Kutlu: "Kazanmak bizim için önemliydi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Türk futbolu için önemli bir camia olan Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumu üzüntü verici bulduğunu dile getirdi.

Bugün Eskişehirspor'a karşı çok iyi oynayamadıklarını anlatan Kutlu, "Yoğun bir tempoda gidiyoruz. 15 günde 4'üncü maçımızı oynadık. Bugün kazandık. Futbol adına mücadeleden başka bir şey ortaya koyamadık. Kazanmak bizim için önemliydi ve kazandık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA