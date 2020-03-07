07.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:30

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, mücadele seviyesi yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli ve zevkli bir mücadele oldu." dedi.

İki tarafın da kazanabileceği bir müsabaka olduğunu dile getiren Canel, "Biz 10. dakikada öne geçtikten sonra ikinci golü bulabilseydik, oyunun şekli çok daha farklı olurdu. İkinci yarının başında beraberlik golünü yedik. Sonra 2-1 geri düştük. Bu durum takım üzerinde kısa bir süre etki yapmasına rağmen çok çabuk toplarlandık. Galibiyet için oyuncu arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular." diye konuştu.

Tütüneker: "İkincilik şansımız devam ettiği sürece bunu kovalayacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, sezon sonuna kadar ikinciliği kovalayacaklarını vurguladı.

Tütüneker, "Maç git gellerle dolu. İki takım da kazanabilirdi. İyi bir mücadele oldu. İkincilik şansımız devam ettiği sürece bunu kovalayacağız. Daha 8 maçımız var. Buraya kazanmak için gelmiştik ama 1 puan aldık. Aslında deplasmanda 1 puan iyidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA