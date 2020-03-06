06.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:56

TFF 1. Lig'de Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kalan 8 maçta hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Önlerindeki maçlara bakacaklarını aktaran Demirbakan, "Kalan 8 maçta hedefimize nasıl ulaşabiliriz, bunun için çalışacağız. Bende mazeret, şikayet yok. Bizim görevimiz kriz yönetmek. Bunda da senelerdir başarılı oluyorum. İnşallah bu sezonu da aynı şekilde bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekol Hastanesi Balıkesispor cephesi

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

İlk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci yarı skoru korumak için geriye çekildiklerini dile getiren Şimşek, "İkinci golü de bulabilirdik mağlup da olabilirdik. Futbolcu kardeşlerimin hepsi üzgün. Son 3 haftadır öne geçiyoruz ama berabere bitiyor. Mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Açıkçası ligde kalmamıza rağmen puan ve puanlar almak için çaba sarf ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA