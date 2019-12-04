04.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:10

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bursaspor'u 4-2 yenmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "İkinci maçı da iyi şekilde bitirip tur atlamayı hedefliyoruz." dedi.

Erkan Sözeri, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Hem ligde hem de kupada güzel mücadele verdiklerini aktaran Sözeri, "İki ayaklı bir kupa maçı oynayacağız ve ilk ayağını güzel bir sonuçla bitirdik. Aslında 4-1 bitebilirdi ama takımda bir rehavet oldu ve bize pahalıya patladı. Bu tarz maçlarda rehavet olursa hemen değerlendirilebiliyor. Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan ve turu kovalayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Hem ligde hem de kupada üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun şekli var." diye konuştu.

Sözeri, maçın kadrosunu fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün oynamayan genç oyunculara daha çok şans verdik. Onlar da güzel şekilde bu şansı değerlendirdi. Takımdaki rekabet ortamını sürdürüyoruz, bu da başarıyı getiriyor. Kesinlikle adaletli olmaya çalışıyoruz ve bunda da çoğu zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Daha ikinci maç var ve hiçbir şeyi garantilemedik. İkinci maçı da iyi şekilde bitirip tur atlamayı hedefliyoruz. Kadro derinliğimiz, kupayı da ligle birlikte götürmeye müsait. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Koşukavak: "Erzurumspor, şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir kadroya sahip"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig'in kendileri için daha önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Koşukavak, şunları ifade etti:

"Ziraat Türkiye Kupası önemli ama bizim için lig daha önemli. Erzurumspor, şampiyonluk hedefiyle kurulmuş, çok ciddi bir kadroya sahip. Geçen seneden kalan oyuncuları var. İlk yarı itibarıyla çok farklı bir skorla bitirebilirdik ve daha avantajlı olabilirdik. Erzurumspor, ikinci yarı yaptığı oyuncu değişiklikleriyle, oyuna daha çok hükmeden deneyimli oyuncularını alınca oyun onlara biraz daha döndü."

Kaynak: AA