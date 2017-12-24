Maçın Ardından

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, elde edilen sonucun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Sarı-kırmızılı ekipte 4. dönemine Göztepe maçında başlayan Fatih Terim, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım ve taraftarlarımız bana güzel bir 'hoş geldin' dediler. Tekrar burada olmak ve galip gelmek çok güzel." dedi.



Göztepe maçı öncesi takımla sadece 2 antrenman yapabildiğini aktaran Terim, "Dolayısıyla tüm başarı oyuncularıma aittir. Ben çok fazla bir şey yapmadım. Onları tebrik ediyorum. İlk yarı çok da iyi oynadığımız söylenemez. İkinci yarı ise oyunun belli bölümlerinde çok önemli mesajlar verildi. Son 7 haftada 4 yenilgi alan takımın birden kolay dönüşünü kimse bekleyemez. Endişeler var, moraller bozuk, hoca değişmiş, baskı mevcut. Hepsini atlattık. Galatasaray, ancak bir senede 4 maç yenilmeli. İkinci yarıda, oynayacağımız oyunun mesajını verdiler." diye konuştu.



Kendisi için yoğun bir çalışma döneminin başlayacağına anlatan tecrübeli teknik adam, "Ekibimle tüm teknik konuları masaya yatıracağız. Tüm camia olarak, tüm Galatasaraylılar olarak, güzel günlere beraberce yürümeliyiz. İnşallah birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un, devre arasında yaptığı motivasyon konuşmasına değindiğinin aktarılması üzerine Fatih Terim, "Önce bir taktik değişiklik yaptım. Küçük bir dokunuş vardı. İyi gitmeyenler vardı oyun içinde. Artı, büyük takımların reaksiyonunun böyle durumlarda olacağını aktardım. Esas işi onlar yaptı. Devre arası, antrenörler için çay molası olmamalı. Orada bir şeylere dokunmalı, bir şeyleri değiştirmelidir. Bugün bizi sıkıntıya sokan asıl şey, kimi hazırlamaya kalksak, bir sakatlık haberi geldi. Bugünkü gibi hiç karar değiştirdiğimi hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



"Zamanımız az, işimiz çok"



Fatih Terim, ara transfer dönemiyle ilgili kendilerini yoğun bir sürecin beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Değiştirmemiz gerekenlere odaklanıp, emek harcamalıyız. Performansımızı yukarı çekmeliyiz. Göndereceklerimiz muhakkak olacak. Bir liste hazırlayacağız. Eksiklerimiz var. Koskoca Galatasaray'ın sol beki yok. Olan da sakat. Linnes sakatlansa sağ beke kimi koyacağız. Muhakkak biri olacaktır ama bir bütün olarak hazır durumda olmalıyız. Oynadığından zevk alan oyuncuların takımları sıralamada yukarıdadır. Eksiklerimiz gibi, seyircilerin kızdıkları da var. Biz koyduğumuzda onlara bir şey demezler sağolsunlar. Şu bir gerçek, birkaç mevki için başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. Benden önce harekete geçmişler. Kulübün durumunu sarsmayacak, olmazsa olmaz, oyuncu alınması gereken mevkiler ve gitmesi gereken oyuncular var. Bunları halledeceğiz. Zamanımız az, işimiz çok."



"Kıran kırana bir lig geçiyor"



Tecrübeli teknik adam, ligin üst sıralarındaki takımların gücüne dikkati çekerek, "Kıran kırana bir lig geçiyor." dedi.



İlk 6 sıradaki takımın sonuna kadar mücadeleyi götüreceğini düşündüğünü söyleyen Terim, "Rakiplerimiz bu hafta puan kaybetti. Biz de kaybedebiliriz. Gönül ister ki kaybetmeyelim ama futbolda her şey var. Bizim iyi oyunla kazanmamız önemli. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Büyük özveriler, mücadeleler ister. Yolumuz çok uzun ve zorlu. Bunun için tüm camiamız birlikte yürümeliyiz. Hepimizin taşın altına elini sokması lazım. İyi günlere gideceğiz inşallah." şeklinde görüş belirtti.



Ligdeki rakiplerinin güçlü kadrolara sahip olduğunu belirten sarı-kırmızılı teknik adam, "Pardon deme lüksümüz yok. Tüm maçlarımızı iyi oynayacağız. Bir puan bizi tatmin etmeyecek. Üç puan için sıraya gireceğiz. Bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Benim en çok kızdığım şeylerden bir tanesi, yenilgiye reaksiyon göstermemek, onu kabullenmektir. Bazen iyi değilsinizdir ama kaybederken de Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım olmalı orada. Tüm mesele budur. İşimiz zor ve rakiplerimize saygı duyuyoruz. İnşallah bize gösterilen teveccühü hak ederiz." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli çalıştırıcı, yeniden göreve gelmesinden dolayı duyduğu heyecana da dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Heyecansız olmaz. Yaşamadan olmaz. İçinizdeki coşku biterse, başka mevkiye çekilmek zorundasınız. Bu tutkuyu kaybetmemek lazım. Benim hem futbol tutkum hem de Galatasaray tutkum var. İkisi bir araya gelince böyle bir enerji ortaya çıkıyor. Allah bunu kaybettirmesin. Benim bir hayatım ailem, bir hayatım futbol, bir hayatım da Galatasaray. Hepsi bir araya gelince, heyecan ve coşku dorukta oluyor."



Yardımcı antrenörler için çalıştığını ve sarı-kırmızılı kulüpte daha önce de bir kez teknik adam olarak görev alan Taffarel'le görüşme halinde olduğunu anlatan Terim, "Hepsini birkaç gün içinde halletmeye çalışacağım. İlk olarak Taffarel'i bitirmeye çalışıyorum. Başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Galatasaray'a hizmet etmiş, benimle yürümüş, yerli ve yabancı birçok değerli arkadaşımız var. Başkan ve yönetimle konuşup, onları bir araya getirmeyi düşünüyorum. En önemlilerinden biri Taffarel. Onu bir getirebilirsek önce, yakınlarda bir yerde hepsini yan yana koyacağız." şeklinde konuştu.



"Ben olsam Sabri'yi göndermezdim"



Fatih Terim, Göztepe formasıyla mücadele eden Sabri Sarıoğlu'na maç öncesi plaket verilmesi ve taratfarların onu tribüne çağırmasıyla ilgili duyduğu memnuniyeti aktardı.



Galatasaray'a emek verenlere vefa gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Terim, "Bu da güzel bir jesttir. Sabri bunu hak etmiştir. Ben olsam Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim açıkcası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Ben ilk oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, mali sorunlar yaşadığı basına yansıyan eski sarı-kırmızılı oyuncu Emmanuel Eboue'ye de değinen Terim, "Soyunma odasında bana söylediler ve öyle haberim oldu. Elimizden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyorlar zaten." diyerek sözlerini tamamladı.