Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı
EURO 2020 B Grubu'nda saat 22.00'de başlayan ve Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta havanın karanlık olmaması dikkat çekti. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanan karşılaşma 'Beyaz Geceler' olarak adlandırılan sürece denk geldiği için gece oynanmasına rağmen hava aydınlıktı.
EURO 2020 kapsamında 7 maçın oynanacağı St. Petersburg Stadı açılışı B Grubu'ndaki Belçika-Rusya maçı ile yaptı. Belçika'nın 3-0 kazandığı karşılaşma gece oynanmasına rağmen havanın aydınlık olmasıyla futbolseverlerin dikkatini çekti.
7 MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, "Beyaz Geceler" olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçlarında hava aydınlık oluyor. Zenit'in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu da EURO 2020'de altı grup elemeleri maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.