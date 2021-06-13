Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı

EURO 2020 B Grubu'nda saat 22.00'de başlayan ve Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta havanın karanlık olmaması dikkat çekti. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanan karşılaşma 'Beyaz Geceler' olarak adlandırılan sürece denk geldiği için gece oynanmasına rağmen hava aydınlıktı.