Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı

Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda saat 22.00'de başlayan ve Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta havanın karanlık olmaması dikkat çekti. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanan karşılaşma 'Beyaz Geceler' olarak adlandırılan sürece denk geldiği için gece oynanmasına rağmen hava aydınlıktı.

EURO 2020 kapsamında 7 maçın oynanacağı St. Petersburg Stadı açılışı B Grubu'ndaki Belçika-Rusya maçı ile yaptı. Belçika'nın 3-0 kazandığı karşılaşma gece oynanmasına rağmen havanın aydınlık olmasıyla futbolseverlerin dikkatini çekti.

Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı
Maçın oynanacağı saatlerde stat çevresi

7 MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, "Beyaz Geceler" olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçlarında hava aydınlık oluyor. Zenit'in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu da EURO 2020'de altı grup elemeleri maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 00:51:42. #1.13#

title