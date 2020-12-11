Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0

11.12.2020 01:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:17
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0

STAT: BloomfieldHAKEMLER: Andris Treimanis (xx), Heralds Gudermanis (xx), Martins Svipsts (xx)MACCABİ TEL AVİV: Tennabaum (xx)- Kandil (xx), Hernandez (xx), Tibi (xx), Saborit (xxx) (Dk.85 Yeini), Peretz (xx), Golasa (xx) (Dk.74 Rikan x), Glazer (xx), Biton (xx) (Dk.63 Davidzada x), Pesic (xx) (Dk.

STAT: Bloomfield

HAKEMLER: Andris Treimanis (xx), Heralds Gudermanis (xx), Martins Svipsts (xx)

MACCABİ TEL AVİV: Tennabaum (xx)- Kandil (xx), Hernandez (xx), Tibi (xx), Saborit (xxx) (Dk.85 Yeini), Peretz (xx), Golasa (xx) (Dk.74 Rikan x), Glazer (xx), Biton (xx) (Dk.63 Davidzada x), Pesic (xx) (Dk.85 Blackman x), Cohen (xx)(Dk.74 Ben Haim x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (x)- Robin Yalçın (x), Caner (xx), Appindangoye (xx), Camara (x), Gradel (xx), Claudemir (x) (Dk. 63 Kone x), Fayçal (xx), Hakan (xx), Yatabare (x), Kayode (xx)GOL: Dk.66 Saborit (Maccabi Tel Aviv)SARI KARTLAR: Tibi, Rikan, Tennabaum (Maccabi Tel Aviv) - Fayçal, Appindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (Sivasspor)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Grup maçları sonunda 6 puanda kalan Sivasspor Avrupa macerasına veda ederken, Villarreal'in ardından gruptan bir üst tura çıkan ikinci takım Maccabi Tel Aviv oldu.

28'inci dakikada Maccabi Tel Aviv atağında topla buluşan Cohen, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Samassa topu kontrol etti.45'inci dakikada sağdan kaptığı topla hareketlenen Kayode, ceza alanına girerken, pasını Faysal'a verdi. Onun vuruşunda defanstan döndü. Atağın devamında bu kez topla buluşan Gradel'in yerden şutunda top kaleci Tennabaum'da kaldı.47'inci dakikada sağdan Golasa'nın pasında Cohen gelişine vurdu, top yandan auta gitti. 55'inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Kayode, çizgiye inip ön direğe çıkardı, ancak yakın mesafeden Yatabare topa dokunamadı. 66'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Orta alandan aldığı topla kaleye yaklaşan Saborit sol ayağı ile sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.72'nci dakikada soldan Gradel'in pasında Fayçal ceza alanı dışından şutunu çekti, top yandan auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Sivas
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

İlgili Haberler

Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı
Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır
Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Samet Aybaba Rıza Çalımbay Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maccabi Tel Aviv-Sivasspor: 1-0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 01:21:19. #1.14#
title