Maccabi Tel Aviv - Demir Grup Sivasspor

TEL UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6.

TEL UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek