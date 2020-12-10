Maccabi Tel Aviv - Demir Grup Sivasspor
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Maccabi Tel Aviv - Demir Grup Sivasspor

10.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:03
Maccabi Tel Aviv - Demir Grup Sivasspor

TEL UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6.

TEL UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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