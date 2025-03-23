Macaristan Türkiye maçında reklam panoları neden boş, reklam yok mu, TV8 neden tek açıdan yayın yapıyor, neden pozisyon tekrarı yok?

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç, Budapest'daki Puskás Aréna Stadyumu'nda gerçekleşecek. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı bir konumda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, her tür galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak. Peki, Macaristan Türkiye maçında reklam panoları neden boş? Macaristan Türkiye maçında reklam yok mu?

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇINDA REKLAM PANOLARI NEDEN BOŞ?

Macaristan Türkiye maçında reklam panolarının yayın ilkeleri gereği kapatıldığı ve aynı sebepten maçın tek açıdan yayınlanacağı ifade edildi.

Maç öncesi okunan açıklamada, "Kanalımız, Karadağ - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız" dendi.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HAKKINDA

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç, Budapest'daki Puskás Aréna Stadyumu'nda gerçekleşecek. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı bir konumda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, her tür galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak.