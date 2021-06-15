Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu

Uzun zaman sonra tribünler tıklım tıklım doldu. Macaristan'daki Puskas Arena'ya futbolseverler akın etti. Yaklaşık 1,5 senedir tribünlerde seyirci göremeyen sporseverlerde virüsün etkisinin kırılacağına yönelik umutlar arttı. Macaristan-Portekiz karşılaşmasını 30 binden fazla seyircinin takip ettiği belirtildi.

Geçen sene koronavirüs nedeniyle turnuva bir yıl ertelenmişti. Bu sezon da maçlar virüs gölgesine seyircisiz oynandı. Macaristan-Portekiz maçında tribünlerin açılmasıyla futbolseverler stadyuma akın etti. Uzun süre sonra tribünlerde koreografi gösterileri oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Taraftarlar, kendilerini çeken basın mensuplarına da renkli pozlar verdi. Etkinliklere uzak kalan sporseverler, EURO 2020'deki maçlarla tekrar eski günlerini hatırladı.