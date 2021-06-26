Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
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Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı

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Macaristan'ın Teknik Direktörü Marco Rossi, EURO 2020'nin ardından oyuncuları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rossi, F.Bahçeli Szalai hakkında yöneltilen soruya, "Taraftar baskısı ona iyi gelmiş. Onun hakkında konuşulan paralar gayet gerçekçi. Sadece futbolunu değil, karakteri de takdir edilesi" dedi.

EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda 2 puanla son sırada yer almasına rağmen Fransa, Almanya ve Portekiz karşısında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış toplayan Macaristan'ın Teknik Direktörü Marco Rossi açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı

"ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Rossi, Szalai hakkında, "Attila'yı gerçekten çok seviyorum. Bunu sadece iyi bir futbolcu olduğu için değil, aynı zamanda iyi bir insan olduğu için söylüyorum. Çok mütevazı. 2 hazırlık ve 3 grup maçının hepsinde 90 dakika oynattım. Bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında.

Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe sonrası gelişim anlamında seviye atladı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ancak daha önemlisi, oradaki taraftar baskısının gelişim anlamında ona çok şey kattığını görüyorum. Komple bir defans oyuncusu ve gelişmeye çok açık" dedi.

"5 BÜYÜK LİGDE OYNAYABİLİR"

Macaristan Teknik Direktörü, Szalai hakkında sözlerini şöyle tamamladı: Szalai henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse, bundan eminim ki Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Ben hiçbir oyuncuyu, parasal bir değer üzerinden yorumlamam. Ancak Fenerbahçe'nin onun için koyduğu rakamın çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum.

Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
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