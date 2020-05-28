Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyircilerin tribünde yer almasıyla ilgili izin verildi.

Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine izin verilecek.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

LİGLER 23 MAYIS'TA TEKRAR BAŞLAMIŞTI

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.