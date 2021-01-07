Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City
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Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City

07.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:17

Manchester derbisinde City Carabao Cup yarı finalinde oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı John Stones ve Fernandinho'nun ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve dördüncü kez üst üste bu kupada finale yükseldi. Maçın önemli anlarına birlikte göz atalım.

Manchester derbisinde City Carabao Cup yarı finalinde oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı John Stones ve Fernandinho'nun ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve dördüncü kez üst üste bu kupada finale yükseldi. Maçın önemli anlarına birlikte göz atalım.

Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City

Kaynak: Dugout

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