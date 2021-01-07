Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City

Manchester derbisinde City Carabao Cup yarı finalinde oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı John Stones ve Fernandinho'nun ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve dördüncü kez üst üste bu kupada finale yükseldi. Maçın önemli anlarına birlikte göz atalım.