Maç Özeti: Juventus - Brescia

24.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21

Serie A'da 23. hafta maçında Juventus ve Brescia Allianz Stadyum'da karşılaştılar. Dybala ve Cuadrado'nun golleriyle maçı 2-1 kazanan Juventus ligdeki liderliğini sürdürdü. Maçtaki goller ve önemli pozisyonlar Dugout farkı ile sizlerle.