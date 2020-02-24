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Maç Özeti: Juventus - Brescia

Serie A'da 23. hafta maçında Juventus ve Brescia Allianz Stadyum'da karşılaştılar. Dybala ve Cuadrado'nun golleriyle maçı 2-1 kazanan Juventus ligdeki liderliğini sürdürdü. Maçtaki goller ve önemli pozisyonlar Dugout farkı ile sizlerle.

24.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21

Serie A'da 23. hafta maçında ve Brescia Allianz Stadyum'da karşılaştılar. Dybala ve Cuadrado'nun golleriyle maçı 2-1 kazanan Juventus ligdeki liderliğini sürdürdü. Maçtaki goller ve önemli pozisyonlar Dugout farkı ile sizlerle.

Kaynak: Dugout

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