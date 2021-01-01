Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı
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Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı

01.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:40

Bolivya 1. Futbol Profesyonel Ligi'nde oynanan Bloooming-Nacional Potosi maçı sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın oynandığı sırada polis köpeklerinden biri sahaya girdi. Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bolivya 1. Futbol Profesyonel Ligi'nde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Bolivya Ligi'nde Bloooming ve Nacional Potosi ekipleri karşı karşıya gelirken maçın 65. dakikasında sahanın kenarında bekleyen polis köpeklerinden biri sahaya girdi.

Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Sahadan çıkmak istemeyen köpek, futbolcunun kucağında saha kenarına alındı. Köpeğin dışarı çıkarılmasıyla oyun kaldığı yerden devam etti.

Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı
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