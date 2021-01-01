Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı

Bolivya 1. Futbol Profesyonel Ligi'nde oynanan Bloooming-Nacional Potosi maçı sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın oynandığı sırada polis köpeklerinden biri sahaya girdi. Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.