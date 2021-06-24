M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 866,5 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 866,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Haziran itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,63 artışla 3 trilyon 866 milyar 470 milyon 861 bin lira oldu. M3 para arzı, 11 Haziran'da 3 trilyon 842 milyar 131 milyon 952 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,61 artarak 358 milyar 222 milyon 453 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,51 azalarak 803 milyar 760 milyon 382 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,76 artışla 1 trilyon 254 milyar 321 milyon 57 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,28 yükselişle 1 trilyon 135 milyar 853 milyon 582 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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