Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor
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Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un sportif direktörü Juninho Pernambucano, Moussa Dembele'nin takımdan ayrılması durumunda yerini Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ile doldurmak istiyor.

06.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:47

Trabzonspor'da kiralık olarak geçirdiği ilk sezonda Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth için transfer dedikoduları bitmiyor. Almanya Bundesaliga ekiplerinden Leipzig'in gündeminde yer alan Norveçli golcü için bu kez de Fransız ekibi Olympique Lyon'un devreye girdiği aktarıldı.

Foot Sur 7'in 90 Minutes'e dayandırdığı habere göre Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması söz konusu. Avrupa kupalarına katılamayan Lyon, oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile gidişine sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINDAN ETKİLENDİ

Dembele'nin gidiş ihtimaline ilişkin sportif direktör Juninho Pernambucano da alternatifini Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth olarak belirledi.

Trabzonspor'un 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun olduğuna da değinilen haberde Lyon'un Sörloth'un geçtiğimiz sezon sergilediği performanstan etkilendiği aktarılmakta.

Yeni sezon öncesi Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katan Lyon, Alexander Sörloth ile Türkiye'den bir transfer daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor
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