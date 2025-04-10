Lyon Manchester United maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Lyon Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda sahne alacak olan Lyon ve Manchester United, Avrupa kupalarındaki mücadeleleriyle futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Lyon Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta gibi soruların cevabı bu nedenle merak konusu oldu. Peki, Lyon Manchester United maçı ne zaman? Lyon Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LYON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon, Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma, 10 Nisan 2025 Perşembe günü TSİ 22:00'de Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.

LYON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de Tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor izlemek için Tabii premium üyesi olmalısınız. Tabii premium üyeleri Tabii Spor kanallarını canlı olarak izleyebilirler. Tabii Spor telefondan, tabletten ve bilgisayardan izlenebilmektedir. Ancak öncelikle Tabii resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız gereklidir.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Spor ücretlidir. Tabii premium paketi ile ücret alınmaktadır. Tabii premium ücreti aylık fiyatı ise 99 TL'dir.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Garnahco; Zirkzee.

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Almada; Mikautadze.