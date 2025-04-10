Lyon Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?
Lyon Manchester United maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE
Lyon Manchester United maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon Manchester United maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Lyon Manchester United maçı Lyon'da, Parc Olympique Lyon Stadyumu'nda oynanacak.