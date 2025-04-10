Lyon Manchester United maçı CANLI nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Lyon-Manchester United maço şifresiz, donmadan izleme linki var mı?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi Lyon, İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Maçı izlemek isteyenler için en çok merak edilen konu ise "Lyon Manchester United maçı canlı nasıl izlenir?" oluyor. Peki, Lyon Manchester United maçı CANLI nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi Lyon-Manchester United maço şifresiz, donmadan izleme linki var mı?

LYON MANCHESTER UNITED MAÇI NASIL İZLENİR?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'ye ücretsiz üye olarak maçları canlı izleyebilirsiniz.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor izlemek için Tabii premium üyesi olmalısınız. Tabii premium üyeleri Tabii Spor kanallarını canlı olarak izleyebilirler. Tabii Spor telefondan, tabletten ve bilgisayardan izlenebilmektedir. Ancak öncelikle Tabii resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız gereklidir.

TABİİ SPOR NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor, uydu üzerinden değil internet üzerinden canlı yayın vermektedir. Bu nedenle Tabii resmi internet sitesi üzerinden Tabii Spor'u canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ LYON MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

?UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon, Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma, 10 Nisan 2025 Perşembe günü TSİ 22:00'de Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ LYON MANCHESTER UNITED ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, Türkiye'de Tabii Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.