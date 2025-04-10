Lyon Manchester United maç özeti ve golleri! (VİDEO) Lyon Manchester United geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Lyon Manchester United maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lyon Manchester United maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Lyon Manchester United maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Lyon Manchester United maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Lyon Manchester United UEFA Avrupa Ligi maç özeti! İşte, Lyon Manchester United özet videosu haberimizde...

LYON MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

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LYON MANCHESTER UNİTED ÖZET

Lyon Manchester United maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lyon Manchester United maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

LYON MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lyon Manchester United maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.