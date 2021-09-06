Lyon'dan olay yaratan paylaşım! Taraftarlar, Karim Benzema'nın transfer edildiğini sandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, Lyon'un maçlarını oynadığı Groupama Stadyumu'nda Finlandiya'yla karşılaşacak. Mücadele öncesinde Lyon kulübü eski futbolcusu Benzema için, "Evine hoş geldin" paylaşımında bulundu. Paylaşımı gören Fransız taraftarlar, dünyaca ünlü golcünün takımlarına transfer olduğunu sanarak büyük şaşkınlık yaşadı.

Fransa, 2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında yarın Finlandiya'yla karşılaşacak. Fransa Ligue 1'de Lyon'un maçlarını oynadığı Groupama Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi, Fransız ekibinin paylaşımı kısa süreli heyecan yarattı.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Bir dönem Fransız ekibinde forma giyen Benzema'nın milli maç için yeniden Groupama çimlerine çıkmasına göndermede bulunan Lyon, "Evine hoş geldin" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımı gören taraftarlar kısa süreli bir şok yaşayarak dünyaca ünlü golcünün takımlarına transfer olduğunu sandı. Gerçeğin hemen fark edilmesi sonrası taraftarlar paylaşımın altına binlerce yorum yazarak, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.