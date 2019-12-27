Lung ve Aymen Trabzonspor maçında yok

27.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:55

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Silviu Lung ile stoper Aymen, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da çok önemli eksikler var. Sakatlar kervanına Silviu Lung ile Aymen Abdennour da eklendi.



10 puanla ligin son sırasında bulunan Sarı Kırmızılı takımda, bu kez de kaleci Silviu Lung ve stoper futbolcu Aymen Abdennour sakatlar kervanına katıldı. Kasık bölgesinde zorlanma ve ağrısı bulunan kaleci Lung, oynayamayacağını teknik heyete bildirdi. Ayrıca ayak bileğinde ödem oluşan stoper futbolcu Aymen Abdennour da Trabzonspor maçında sahada yeralamayacak.



Sabah 9: 15 uçağı ile İstanbul'a hareket eden Kayserispor kafilesi aktarmalı olarak Trabzon'a giderek kampa girecek. Sarı Kırmızılı takımda 20 futbolcu Trabzon kafilesine dahil edildi. Ligin ilk yarısının son hafta maçı için kafileye Aksel Aktaş, Artem Kravets, Barış Emirhan Doğan, Dja Djedje, Doğan Alemdar (kaleci), Emirhan Civelek, Emre Demir, Eray Özbek, Ercan Çifci, Furkan Polat, Hakan Arıkan (kaleci), Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe (kaleci), Mert Kula, Osman Can Çötür, Ömer Uzun, Selahattin Seyhun, Ümran Zambak, Yasir Subaşı ve Ziya Alkurt dahil edildi.



İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Hernique, Bernard Mensah, Levent Gülen, Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Benoit Poulain, Aymen Abddenour, Silviu Lung ve Ben Rienstra sakatlıklarından ötürü, Miguel Lopes de sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA