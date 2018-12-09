Lüleburgaz Müftüsü Uysal, Mescit İnşaatında İnceleme Yaptı

Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal, Ahmetbey Kapalı Pazar Yeri'nde yapımı devam eden mescitte incelemede bulundu.

Uysal, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile beldedeki kapalı pazar yerindeki mescit inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Uysal, Ahmetbey Belediyesinin pazar tesisi içerisinde mescit de yaptırmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Uysal, bu nedenle Altıntaş'a teşekkür ederek, ilçe ve beldelerde ibadet alanların daha fazla arttırılması gerektiğini söyledi.