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Lüks segment mobilyada online satış dönemi

Fatih Kıral Mobilya, 40'ıncı yılında lüks segment mobilyalarını e-ticarete açtı.

Lüks segment mobilyada online satış dönemi
19.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:09

Fatih Kıral Mobilya, 40'ıncı yılında lüks segment mobilyalarını e-ticarete açtı. Markanın online sitesinin 1 ayda 34 bin kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilirken, sadece online satışa özel bir serinin de hazırlıklarının sürdüğü söylendi.

1980 yılında faaliyete geçen ve 2020'de 40'ıncı yılını kutlayan Fatih Kıral Mobilya'da yenilikler devam ediyor. Markanın yeniliklerinden birinin de online satış olduğu belirtildi. Lüks segment mobilyalarını e-ticarete açan markanın web adresinin 1 ayda 34 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, yaptıkları çalışma hakkında bilgiler verdi.

Online satış hakkında bilgiler veren Oğuz Kıral, "Uzun zamandır planlanan online satış, şimdilik mağazalardaki stoklu ürünler üzerinden devam ediyor. Bu sayede, lüks segmentte yer alan bir mobilya markası olarak online satış üzerine gözlem yapma ve deneyim kazanma imkanı da buluyoruz. Çünkü şirketimizde şu anda mobilya satışına yönelik alışılmadık bir faaliyet de devam ediyor. Sadece online'a yönelik bir mobilya serisi üretimi" dedi.

Online satışa özel seri

Markanın online olarak da satış yapması fikri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Oğuz Kıral, "Hem günümüz koşulları hem de Covid 19 salgını nedeniyle bu uygulamayı biraz öne çekmiş olduk. Şu anda online satışlarımızda uyguladığımız indirim, mağazalarımızdakine kıyasla daha yüksek. Daha açık olmak gerekirse; markamızın ürünlerini online satın almak çok daha avantajlı. Başlangıç olarak mağazalarımızdaki stoklu ürünler üzerinden startını verdiğimiz online satışlar, bize hem müşteri eğilimlerini anlamak hem de mobilya gibi bir ürün kaleminin internet üzerinden satışını yapmak açısından büyük deneyim kazandırdı. Bu sayede, yine uzun zamandır tasarladığımız bir yenilik için de çalışmalarımıza hız verdik. Yakın bir gelecekte, sadece ve sadece online mağazalarımızda satışa sunacağımız bir mobilya serisi üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kıral, sözlerine şöyle devam etti: Web adresimiz üzerinden devam eden online satışlarda ürün kalemi de hayli zengin. Tüm mağazalarımızdaki gibi online mağazada da yemek odası, yatak odası, oturma odası, çocuk ve genç odası takımlarıyla tamamlayıcı ürünler bulunuyor".

"Hedef, 81 ilin tamamı"

Online satışa başlandığında ilk ayda fatihkiral.com adresini 34 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Kıral, "Bir anda farklı illerden, daha doğrusu mağazamız bulunmayan illerden de siparişler almaya başladık. Mesela Şanlıurfa, Zonguldak, Trabzon, Adıyaman, Kayseri, Samsun, Konya, Edirne gibi illere ulaştık. Sadece bir ayda. Bu sayede Türkiye'deki hemen her ilde, her bölgede ürünlerimizin beğenildiğini de görmüş olduk. Online mağazanın bir olumlu getirisi daha oldu: Sanal mağazamızı gezenler beğendikleri ürünü yakından incelemek isteyince ya da online dışı markamızın ürünlerini görmek isteyince mağazalarımızı ziyaret etmeye başladı. Bu da online satış işleminin markamız için kalıcı ve uzun soluklu olacağına dair en sağlam ipucuydu. Bunun üzerine telefon operatörleri ile bir SMS ve MMS anlaşması yaptık ve internetten alışveriş yapanlara ücretsiz mimari danışmanlık hizmeti de sunmaya başladık. Bu hizmetimiz, sunacağımız birbirinden farklı avantajlarla birlikte devam edecek. Son olarak şunun da altını çizmek isterim: Online satışlarımızda ilk yıl hedefimiz herhangi bir satış rakamına ulaşmak değil. Amaç, markamızın kalitesini ve ürün çeşitliliğini, lüks segment bir mobilya markası olarak 81 ilin tamamında bilinir ve tercih edilir hale getirmek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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