Lüks otomobili çalıp fidye karşılığında sahibine geri veren şahıs yakalandı Lüks otomobili çalıp fidye karşılığında sahibine geri veren şahıs yakalandı İstanbul'da bir şahıs, önce girdiği evden otomobil anahtarını, ardından kapıda park halinde olan lüks otomobili çaldı.

Lüks otomobili çalıp fidye karşılığında sahibine geri veren şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir şahıs, önce girdiği evden otomobil anahtarını, ardından kapıda park halinde olan lüks otomobili çaldı. Şahıs daha sonra aracın sahibi arayarak 25 bin TL fidye karşılığında aracı vereceğini söyledi. Çaldığı otomobili fidye karşılığında sahibine geri veren şahıs, polis tarafından yakalandı.

Sultanbeyli'de 23 Temmuz tarihinde D.G. isimli vatandaşın evine giren bir şahıs, önce evdeki otomobil anahtarını ardından kapının önündeki lüks otomobili çaldı. Şahıslar daha sonra aracın sahibiyle irtibata geçerek otomobilin kendilerinde olduğunu, 25 bin TL fidye karşılığında aracı vereceklerini söyledi. Aracı çalınan vatandaş, Sancakepe'de belirlenen buluşma adresine gidip fidye karşılığında aracını geri aldı. Polis olayla ilgili çalışması kapsamında Alpay İ. isimli şahıs 2 Ağustos tarihinde Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA