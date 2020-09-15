Lüks mega yat "Pacific" Marmaris'te Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e gelen "Pacific" isimli mega yat, 3 saatte 124 bin litrelik yakıt aldı.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e gelen Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait olan "Pacific" isimli mega yat Marmaris Cruise Port yat limanına demir attı. Mega yat, yakıt ikmali ve yiyecek, içecek takviyesi yapıldı.

5 TANKERLE 3 SAATTE YAKIT İKMALİ

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı küçük iskeleye bağlandı. Yata, 5 tankerle yaklaşık 3 saatte 124 bin litre yakıt ikmali ve yiyecek, içecek takviyesi yapıldı.

Ağustos ve eylül boyunca Muğla'nın koylarında misafirlerini gezdiren yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı bildirildi.

YATTA SPA, SAUNA, HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR

Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor. Tik güverte, alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta, konforlu seyahat için sıfır hız dengeleyiciler mevcut.

Yatta ayrıca spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi daldırma havuzu, su altı ışıkları, ihale garajı ve spor salonu yer alıyor.

Kaynak: AA