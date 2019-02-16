Lüks Home Mobilya Kimdir?

Ali Güler Mobilya yetkilisi Yavuz Güler, "Ali güler mobilya 1972 yılında döşeme atölyesi olarak Ankara'da başladı iş hayatı macerasına. Firmayı kuran kişi babamızdır. Babamızdan aldığımız kültürü gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz. Biz işin temelinden gelen bir firmayız. Küçük bir atölye ile başladığımız bu yolculukta her geçen gün daha çok çalışarak daha yukarıyı hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz.2010 yılında fuarlara çıktıktan sonra hedeflerimiz daha da büyüdü. Bu süreçten sonra hem yurt içinde hem yurt dışında toptan satışlara başladık. İşte küçük bir atölyeden şuan 150 çalışanı ve 5 şirketi ileolan kocaman bir aileye dönüşmeyi başardık." dedi.

"İHRACATIMIZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Güler, "Ali Güler aslında klasik mobilya olarak biliniyor. Bunun yanında avangart mobilya da üretiyoruz. Bu sene 7 yeni tasarım yaptık ve onları tanıtıyoruz.bu ürünlerimizi 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Bizim bir özelliğimiz de her şeyi A'dan Z'ye kendimiz üretiyoruz.Sadece medefe ve ahşapkısmını alıyoruz geriye kalan tüm her şeyi kendimizi üretiyoruz." sözlerine yer verdi.

"BİZİM FARKIMIZ KALİTE"

Yavuz, "Biz Türkiye'de bile farklı bölgelere farklı ürünler tasarlıyoruz. İhracat yaparken de her ülkenin kendi tarzına göre tasarımlar yapıyoruz. 80 ürüne yakın ürün gamımız var. İşte bu çeşitlilikle müşterilerimizin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Biz ucuz mobilya ile rekabete girmektense kendi özgün tasarımlarımızla biraz daha lüks biraz daha elit mobilyalar üretiyoruz. Bizim mobilya takımlarımızın fiyatı 10 bin TL'den başlıyor 180 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani her kesime hitap edebilecek ürünlerimiz mevcut. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Burada bizim farkımız ortaya çıkıyor." diye konuşmasını bitirdi.