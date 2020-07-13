Lukaku'nun Serie A'da İlk Sezonunda 20 Gole Ulaştı Romelu Lukaku, Bologna'da attığı ilk golden bu yana Serie A'daki ilk sezonunda en az 20 gol atan 4. Inter oyuncusu oldu. 1930'da Giuseppe Meazza, 1949'da Stefano Nyers ve 1998'de Ronaldo'ya ait olan bu ünvanı, Belçikalı oyuncu da almış oldu.

Romelu Lukaku, Bologna'da attığı ilk golden bu yana Serie A'daki ilk sezonunda en az 20 gol atan 4. Inter oyuncusu oldu. 1930'da Giuseppe Meazza, 1949'da Stefano Nyers ve 1998'de Ronaldo'ya ait olan bu ünvanı, Belçikalı oyuncu da almış oldu. Kaynak: Dugout