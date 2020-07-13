Lukaku'nun Serie A'da İlk Sezonunda 20 Gole Ulaştı
Romelu Lukaku, Bologna'da attığı ilk golden bu yana Serie A'daki ilk sezonunda en az 20 gol atan 4. Inter oyuncusu oldu. 1930'da Giuseppe Meazza, 1949'da Stefano Nyers ve 1998'de Ronaldo'ya ait olan bu ünvanı, Belçikalı oyuncu da almış oldu.
13.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:01
Romelu Lukaku, Bologna'da attığı ilk golden bu yana Serie A'daki ilk sezonunda en az 20 gol atan 4. Inter oyuncusu oldu. 1930'da Giuseppe Meazza, 1949'da Stefano Nyers ve 1998'de Ronaldo'ya ait olan bu ünvanı, Belçikalı oyuncu da almış oldu.
Kaynak: Dugout