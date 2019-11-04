Luis Figo'nun En İyi Anları

04.11.2019 14:07

Kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter formaları giyen Luis Figo, oynadığı donemde Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biriydi. Barcelona'nın yıldız oyuncusu konumundayken ezeli rakibi Real Madrid'e 62 milyon €'luk bonservis ücretiyle transfer olduğunda tüm futbol kamuoyunu şaşırtmakla kalmamış, aynı zamanda dünya transfer ücreti rekoru da kırmıştı. Figo, 2000 yılında Altın Top ödülünün yani sıra 2001'de FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanarak bireysel performansını taçlandırmıştı.