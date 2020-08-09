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Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.

09.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:57

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor. 

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman'ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.Kenan Karaman'a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.


Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Kaynak: DHA

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