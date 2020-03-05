Lucas Ocampos'un OGC Nice'a Attığı Gol
AS Monaco'nun Arjantinli forveti Lucas Ocampos 3-0'lık OGC Nice galibiyetinde takımı adına çok şık bir gol atıyor. Kasım 2013'te oynanan maçta rakip kaleci Luca Veronese'yi avlayan Ocampos OGC Nice filelerine golü atıyor.
05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21
AS Monaco'nun Arjantinli forveti Lucas Ocampos 3-0'lık OGC Nice galibiyetinde takımı adına çok şık bir gol atıyor. Kasım 2013'te oynanan maçta rakip kaleci Luca Veronese'yi avlayan Ocampos OGC Nice filelerine golü atıyor.
Kaynak: Dugout
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