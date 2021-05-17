Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?
Son günlerde sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer dedikodularında sıkça adı geçen isimlerden olan başarılı orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın ismi şimdi de Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı. Peki ismi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?
2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Daha önce spor programlarında Trabzonspor ile adı geçen Lucas Biglia'ya, Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi. Lucas Biglia ve kariyeri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
LUCAS BİGLİA KİMDİR?
Lucas Rodrigo Biglia (d. 30 Ocak 1986, Buenos Aires eyaleti), Orta saha (Ön Libero) mevkiinde forma giyen Arjantinli futbolcudur. Arjantin millî takımında oynamaktadır. 2005 yılında Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, Lionel Messi ile birlikte 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı.
LUCAS BİGLİA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Biglia, bu sezon Spor Toto Süper Ligimizde yer alan Fatih Karagümrük takımında forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta forma giyen Biglia, Fatih Karagümrüğe 3 gol, 2 asistlik katkının yanı sıra 7'de sarı kart gördü.
LUCAS BİGLİA GEÇMİŞ KARİYERİ
2003-2005 Argentinos Juniors
2005-2006 İndependiente
2006-2013 Anderlecht
2013-2017 Lazio
2017-2020 AC Milan
2020-Fatih Karagümrük
LUCAS BİGLİA KARİYER BAŞARILARI
Anderlecht
Pro League: 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13
Beker van België: 2007-08
Belgian Super Cup: 2006, 2007, 2010, 2012
Millî takım
Arjantin Arjantin
2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya
Kişisel
Belçika Belçika
Yılın Genç Profesyonel Futbolcusu; 1
2007