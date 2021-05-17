Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?

Son günlerde sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer dedikodularında sıkça adı geçen isimlerden olan başarılı orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın ismi şimdi de Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı. Peki ismi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Daha önce spor programlarında Trabzonspor ile adı geçen Lucas Biglia'ya, Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi. Lucas Biglia ve kariyeri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LUCAS BİGLİA KİMDİR?

Lucas Rodrigo Biglia (d. 30 Ocak 1986, Buenos Aires eyaleti), Orta saha (Ön Libero) mevkiinde forma giyen Arjantinli futbolcudur. Arjantin millî takımında oynamaktadır. 2005 yılında Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, Lionel Messi ile birlikte 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı.

LUCAS BİGLİA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Biglia, bu sezon Spor Toto Süper Ligimizde yer alan Fatih Karagümrük takımında forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta forma giyen Biglia, Fatih Karagümrüğe 3 gol, 2 asistlik katkının yanı sıra 7'de sarı kart gördü.

LUCAS BİGLİA GEÇMİŞ KARİYERİ

2003-2005 Argentinos Juniors

2005-2006 İndependiente

2006-2013 Anderlecht

2013-2017 Lazio

2017-2020 AC Milan

2020-Fatih Karagümrük

LUCAS BİGLİA KARİYER BAŞARILARI

Anderlecht

Pro League: 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13

Beker van België: 2007-08

Belgian Super Cup: 2006, 2007, 2010, 2012

Millî takım

Arjantin Arjantin

2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya

Kişisel

Belçika Belçika

Yılın Genç Profesyonel Futbolcusu; 1

2007