LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek
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LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek

04.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:54

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, belirlenen kural ve şartları sağlayan AVM'ler mevzuata uygun LPG kullanan araçların kapalı otoparklara girmesine izin verebilecek.

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile, gerekli şartları sağlayan Alışveriş Merkezleri kapalı otoparklarına mevzuata uygun LPG kullanan araçları alabilecek.

İşte yönetmelikteki o şartlar;

  • Buna göre, LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına uygunluk işareti içeren tabela asılacak.
  • LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmayacak. Bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.
  • LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otamatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.
  • LPG'li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanacak. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmayacak. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılacak.
  • Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulanan araçlar kullanabilecek. Araçların giriş çıkışlarında görevliler belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek. Şartları sağlamayan LPG'li araçlar bu otoparklara alınmayacak.
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirtmişti. Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu vurgulayan Kurum, "LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Düzenlemeye uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek
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