Loopring coin nedir? Loopring (LRC) coin Paribu'da listelendi!

Bitcoin fiyatının üst üste rekor tazelemesinden sonra altcoin fitili ateşlenmişken, Loopring (LRC) de bu yükselişte boy gösteren kripto paralar arasına girdi. Loopring ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, OKEx, FTX, ve CoinTiger. Listeleme yapan diğer borsaları kripto borsalarından sonra Paribu'da da işlem görmeye başladı. Peki, Loopring coin nedir?

Loopring bugünkü fiyatı ₺6,60 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.112.215.781 TRY. Loopring son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #106, piyasa değeri ₺8.068.161.594 TRY. Dolaşımdaki arz 1.222.767.707 LRC coin ve maksimum seviyede. 1.374.513.896 LRC coin.

Loopring [LRC] Nedir?



LRC, merkeziyetsiz kripto borsalarının geliştirilmesi için tasarlanmış açık bir protokol olan Loopring'in Ethereum tabanlı kripto para birimidir.

2020 yılında kripto para piyasasının tamamının ortalama günlük ticaret hacmi, yaklaşık 50-200 milyon dolar aralığında dalgalandı. Bu ticaretin çoğu, kullanıcı fonlarını depolayan ve alım satım siparişlerinin dengesini sağlayan özel şirketler tarafından işletilen çevrim içi platformlar olan merkezi kripto para borsalarında gerçekleşti.

Bu tip platformların hepsinde yaygın olan birkaç dezavantaj var. Dolayısıyla bu dezavantajları azaltmak için yeni (merkeziyetsiz) bir borsa tipi ortaya çıktı.

Loopring'in amacı, merkezi emir eşleme ile merkeziyetsiz blockchain üstü işlem anlaşmasını, hem merkezi hem de merkeziyetsiz borsaların en iyi yönlerini alarak melez bir üründe birleştirmek.

LRC tokenleri, Ağustos 2017'deki ilk token arzında (ICO) halka açık hale geldi. Loopring protokolü ise Ethereum mainnet üzerinde ilk olarak Aralık 2019'da konuşlandı.

Loopring Kurucusu Kim?

Loopring protokolünün gelişimini yöneten Loopring Foundation'ın kurucusu ve güncel CEO'su bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Şangay, Çin merkezli Daniel Wang'dir.

Wang'in, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilgisayar bilimi alanından diploması bulunuyor. Arizona Eyalet Üniversitesinden ise aynı alanda lisansüstü eğitim almış.

Wang, Loopring'de çalışmaya başlamadan önce birçok büyük teknoloji şirketinde idari ve yönetici mevkilerde bulundu: tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific'de baş yazılım mühendisliği, Çinli e-ticaret devi JD.com'da mühendislik, araştırma, öneri ve reklam sistemi kıdemli yöneticiliği, Google'da ise baş teknoloji danışmanlığı ve kıdemli yazılım mühendisliği yaptı.

Wang, birkaç şirketin de kurucu ortağı konumunda: Yunrang (Beijing) Information Technology Ltd ve kripto para hizmetleri şirketi Coinport Technology Ltd.

Loopring Neden Farklı?

Loopring'in arkasındaki ana fikir, merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarının özelliklerini, eşsiz avantajlarının keyfini çıkaracak ve verimsizliklerini ortadan kaldıracak bir protokolde birleştirmek.

Merkezi borsalar, güncel olarak kripto ticaret servislerinin ana işlem kanalı. Oldukça popüler ve kullanışlı olsa da merkezi borsaları kullanmanın birkaç riski var ve bu risklerin başında emanete dayalı doğası geliyor. Bu borsalar, kullanıcıların fonlarını yatırma ve çekme süreçleri arasında tuttukları için bu fonlar, potansiyel siber saldırılar, borsa içindeki kötü niyetli kişiler veya düzenleyici müdahaleler yüzünden kısmen veya tamamen kaybedilme riski altına giriyor.

Merkezi borsaların başka bir büyük problemi de şeffaflık eksikliği: alım satım işlemlerinin blockchain üzerinde gerçekleşmemesi, onun yerine borsanın iç kayıtlarında depolanması, borsa tarafından fiyat manipülasyonlarını mümkün kılıyor ve emanet sırasında kullanıcı fonlarını izinsiz amaçlarda kullanabilmesine açık kapı bırakıyor.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için son yıllarda yeni bir ticaret servis türü ortaya çıktı: merkeziyetsiz kripto borsası (DEX). Kullanıcı fonlarını emanet kasada tutmak ve işlemleri sistem içinde gerçekleştirmek yerine, merkeziyetsiz borsalar alım ve satım siparişlerinin birbirlerine doğrudan bağlanmalarına ve açık blockchain ağı üzerinde takasların gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

Merkeziyetsiz borsalar, emanet ve şeffaflık risklerini ortadan kaldırırken kendi dezavantajlarını da getiriyorlar: Sistemin temelini oluşturan blockchain ağlarının sınırlı işlem kapasiteleri ve parçalanmış likiditeden kaynaklanan (merkezi alternatifleri ile karşılaştırıldığında) daha düşük verimlilik.

Loopring protokolü, yenilikçi melez çözümler ile merkeziyetsiz borsaların dezavantajlarını azaltıp veya ortadan kaldırırken avantajlarını tutmaya çalışıyor. Siparişleri, merkezi bir şekilde yönetirken takasları blockchain üzerinde gerçekleştiren ve birebir ticaret çiftleri yerine 16 kadar siparişi dairesel takaslarda birleştiren Loopring, DEX'in likiditesini artırmakla birlikte emir işlemlerinin verimini yükseltmeyi umuyor.

Piyasada Kaç Loopring [LRC] Coin Var?

LRC tokenlerinin çıkarılışı, Loopring protokolünü oluşturan akıllı sözleşmeler tarafından yönetiliyor.

LRC kazanmanın ana yolu, dairesel madencilik… Loopring ağının likiditesini arttırmak için siparişler, iki kripto para biriminin çifti olarak eşlenmiyor. Bunun yerine protokol, 16 kadar farklı kripto para birimi siparişini, sipariş halkası isimli dairesel bir takasta karıştırıyor ve eşleştiriyor.

Loopring ağındaki düğümler (node); siparişleri halkalar üzerinden birleştirdikleri, açık emir defterleri ile ticaret geçmişinin devamlılığını korudukları ve bazı durumlarda siparişleri, diğer işlemlerle eşleştirmek üzere yayımladıkları için LRC token ile ödüllendirilir.

Loopring Ağı Güvenli mi?

Loopring; Ethereum ve Neo blockchain ağlarında kullanılabiliyor. Qtum blockchain için desteğin eklenmesi de planlar arasında. Bu ağların her biri kendi tokenlerine sahip: Ethereum için LRC ve Neo için LRN; piyasaya sürüldüğünde Qtum ağının tokeninin ismi LRQ olacak.

Bu tokenler, altlarında yatan blockchain platformlarının hash fonksiyonları ile korunuyor: LRC, Ethereum ağındaki Ethash ile korunurken LRN ise, Neo ağının SHA256 ve RIPEMD160 standardı ile koruma altında. LRQ ise, Qtum ağının hisse ispatı PoSv3 algoritması güvence altında.