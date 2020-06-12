Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti NBA'in genç yıldızı Lonnie Walker kendisiyle bütünleşen saç şeklini yıllar sonra değiştirdi. 21 yaşındaki yıldız oyuncu gözyaşları içinde veda ettiği saçlarının hikayesini anlattı ve istismar ve tecavüze uğradığı için saçlarını uzattığını söyledi.

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Lonnie Walker IV kendisiyle özdeşleşen ve adeta bir kimlik yaratan saçlarını kesti. Basketbolseverlerin saç imajıyla tanıdığı21 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu radikal kararı almasındaki nedenleri açıkladı.

Cinsel istismara uğradığını söyleyen Walker, "Saçımı uzatmaya beşinci sınıfta başlamıştım. Çünkü o dönemler tecavüze uğramış, ne olduğunu şaşırmıştım. Ve saçlarım, güvensiz hissettiğim o dünyada gizlenebileceğim bir yer gibi geliyordu" ifadelerini kullandı.

"O YAŞTA NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUNUZ"

Saçını kestirirken oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Walker yaşadıklarını bir video çekerek hayranlarıyla paylaştı. Genç basketbolcu paylaştığı mesajda, "5. sınıftayken aile bireylerim tarafından tecavüze uğradım. Uzun süre hayatımda tek kontrol edebildiğim şey saçım oldu. Neredeyse buna alışıyordum, çünkü o yaşta ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dünyanın nasıl gittiğini bilmeyen saf ve meraklı bir çocuktum" dedi.

"SAÇLARIM GÜVENSİZLİĞİMİ SAKLAYAN MASKEYDİ"

Karantina sürecinde zihnini dinlediğini ve kendi gerçeğini bulmaya başladığını belirten Walker, "Son zamanlarda geçmişin hikayeleri bana işkence etmeye devam etti. Bu virüs yüzünden kendime verdiğim görüntünün arkasında kim olduğumu anlamak için aynaya bakmaya başladım. Bu yolda huzur ve iç mutluluk buldum, şükürler olsun, herkesi affettim, hak etmeyenleri bile. Çünkü? Çünkü ölü bir ağırlık. Zaman kimseyi beklemiyor, neden bu şekilde boşa harcayayım ki? Saçlarım normal bir kesimden daha fazlasıydı. Saçlarım, kendimi hazır hissetmediğim bir dünyaya karşı güvensizliğimi saklayan maskeydi. Ama şimdi her zamankinden daha iyiyim. Eskinin dışında, yeninin içinde. Hayatımı zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak değiştirdim. Hayat her zaman zor olacak: sahip olduğunuz kartlarla oynamalı ve kazanan eli bulmaya çalışmalısınız. Ve kaybederseniz, asla bir yenilgi olmaz. Şimdi büyümeye devam ederken bir süre ayrılacağım" ifadelerini kullandı.