Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi merkez bankası başkanının görevden alınmasının ardından yüzde 1400'e yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Reuters'in aktardığına göre, Türk bankalarının TL arzının kısıtlı, yabancı bankaların dövize dönmek üzere TL taleplerinin yüksek olması, faizleri fırlattı. Londra'da TL faizlerin yüksekliği, TL'de değer kaybını da sınırladı.

TL FAİZİ 2019'DA DA YÜZDE 1000'İ AŞMIŞTI

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1000'i aşarak yakından takip edilmeye başlanmıştı.

BDDK TALİMATI MI?

Henüz piyasalarda Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından devlet bankalarına 2019'da olduğu gibi yabancı piyasalara swap, spot ve vadeli işlemlerini sınırlandırma talimatı verdiğine dair ise bir kanıt yok.

BDDK swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizini ardından uygulanmaya alınmıştı. TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL'nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.