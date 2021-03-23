Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi

23.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:31
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Londra swap piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Londra'da gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükselerek son 10 yılın zirvesini gördü. TL faizindeki yükseklik, kur artışını da sınırlıyor.

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi merkez bankası başkanının görevden alınmasının ardından yüzde 1400'e yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Reuters'in aktardığına göre, Türk bankalarının TL arzının kısıtlı, yabancı bankaların dövize dönmek üzere TL taleplerinin yüksek olması, faizleri fırlattı. Londra'da TL faizlerin yüksekliği, TL'de değer kaybını da sınırladı.

TL FAİZİ 2019'DA DA YÜZDE 1000'İ AŞMIŞTI

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1000'i aşarak yakından takip edilmeye başlanmıştı.

BDDK TALİMATI MI?

Henüz piyasalarda Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından devlet bankalarına 2019'da olduğu gibi yabancı piyasalara swap, spot ve vadeli işlemlerini sınırlandırma talimatı verdiğine dair ise bir kanıt yok.

BDDK swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizini ardından uygulanmaya alınmıştı. TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL'nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Jason Statham Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:30:56. #1.14#
title