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London Textile 2020’ye Bursa damgası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, London Textile 2020 Fuarı'nı ziyaret etti.

03.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:23
London Textile 2020’ye Bursa damgası

'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, London Textile 2020 Fuarı'nı ziyaret etti. Dünyanın dört bir yanından 375 firmanın stant açtığı fuarda 65 sektör temsilcisi de Bursa'yı temsil etti.

Kaynak: Dunya.com

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