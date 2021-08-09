LoL mevsim finallerine hangi takımlar çıktı? 2021 League of Legends çeyrek finaller kimler arasında oynanacak? Yarı finale kimler çıktı?
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LoL mevsim finallerine hangi takımlar çıktı? 2021 League of Legends çeyrek finaller kimler arasında oynanacak? Yarı finale kimler çıktı?

LoL mevsim finallerine hangi takımlar çıktı? 2021 League of Legends çeyrek finaller kimler arasında oynanacak? Yarı finale kimler çıktı?
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League of Legends yaz mevsimi dün itibariyle tamamlandı. Mevsim finallerine çıkacak olan takımlar belli oldu. Buna göre ligi ilk 2 sırada bitiren GS ve NSR doğrudan yarı finalde mücadele edecek. Peki, LoL çeyrek finalde kimler karşılaşacak? Hangi takımlar mevsim finallerine yükseldi? Çeyrek final maçları ne zaman? Tüm detaylar sizlerle...

LoL yaz mevsimi grup maçları bitiminin ardından gözler mevsim finallerine çevrildi. Ligin ilk 6 takımı mevsim finallerine çıkmıştı. Peki, LoL mevsim finallerine hangi takımlar çıktı? 2021 League of Legends çeyrek finaller kimler arasında oynanacak?

LEAGUE OF LEGENDS 2021 YAZ MEVSİM FİNALLERİNE KİMLER ÇIKTI?

Ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar şu şekilde:

  1. Galatasaray Espor - 15 galibiyet
  2. Nasr Esports - 12 galibiyet
  3. Galakticos - 12 galibiyet
  4. Papara Supermassive - 10 galibiyet
  5. Dark Passage - 9 galibiyet
  6. Beşiktaş - 8 galibiyet

Buna göre Galatasaray Espor, Nasr Esports, Galakticos, Papara Supermassive, Dark Passage ve Beşiktaş mevsim finallerine çıktı. Ligi ilk 2 sırada bitiren Galatasaray Espor ve Nasr Esports doğrudan yarı finale adını yazdırmayı başardı.

YAZ MEVSİMİ ÇEYREK FİNALDE KİMLER KARŞILAŞACAK?

Çeyrek finalin en yüksek seri başı olan GALAKTICOS'un rakibini seçmesiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final tarihleri:

  • 14 Ağustos Cumartesi – 14.00 GALAKTICOS vs. Dark Passage
  • 15 Ağustos Pazar – 14.00 Papara SuperMassive vs. Beşiktaş

Tiebreak mücadelelerinden mağlup ayrılan 5 Ronin ile fastPay Wildcast, lig aşamasını 9. sırada tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor ve son sıradaki Team Aurora için mevsim sona erdi.

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi'nde çeyrek final mücadeleleri 14 – 15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

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