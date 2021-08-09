LoL mevsim finallerine hangi takımlar çıktı? 2021 League of Legends çeyrek finaller kimler arasında oynanacak? Yarı finale kimler çıktı?

League of Legends yaz mevsimi dün itibariyle tamamlandı. Mevsim finallerine çıkacak olan takımlar belli oldu. Buna göre ligi ilk 2 sırada bitiren GS ve NSR doğrudan yarı finalde mücadele edecek. Peki, LoL çeyrek finalde kimler karşılaşacak? Hangi takımlar mevsim finallerine yükseldi? Çeyrek final maçları ne zaman? Tüm detaylar sizlerle...