Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir - Haberler Spor
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Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna dahil olan Mostafa Mohamed'in 87. dakikadaki pozisyonda kararsız kalarak yanlış tercihler yapması sarı-kırmızılıları çıldırttı. Yaşanan pozisyonu 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Benfica maçındaki Yasin Öztekin'in pozisyonuna benzeten taraftarlar, "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" paylaşımlarında bulundu.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük öneme sahip Lokomotiv Moskova maçında istediğini alamadı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın son bölümünde büyük bir fırsatı değerlendiremeyen Mostafa Mohamed'e tepki gösterildi.

GALATASARAY TARAFTARI SİNİRDEN ÇILDIRDI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Lokomotiv savunmasını 2'ye 1 yakalayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed yanında koşan Halil Dervişoğlu'na aldırmadan pozisyonu devam ettirdi. Rakip savunmacıya takılan Mısırlı golcü daha sonra topu Halil'in önüne atmak istedi ancak çok geç kaldı. Zincirleme hatalar sonrası Mohamed'e sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar sert tepki gösterirken 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Benfica maçındaki Yasin Öztekin'in pozisyonunu hatırlatarak, "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumunda bulundular.

Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir

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Ali Gülhan
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